إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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فجر الأعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن هناك إتجاه في إدارة الأهلي بالتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بعد علمهم بمدى صعوبة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وتابع صادق أن طاهر محمد طاهر لديه إصابة ويخشى مسؤولو الأهلي من عدم تألق اللاعب بسبب الإصابة وهناك إتجاه للتراجع عن الصفقة ، مشيراً إلى أن الإتجاه الآخر خروج اللاعب للإعارة خلال الموسم القادم حتى يستعيد مستواه .

ويذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك يوم السبت ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

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