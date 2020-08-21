داليا شوقي عن "توأم روحي": أول تجربة سينمائية في مشواري.. وتشوقت لعرضه

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

أعربت الفنانة داليا شوقي، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في فيلم "توأم روحي " ، حيث شاركت مجموعة من الصور أثناء العرض الخاص للفيلم  وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت: "أول تجربة سينمائية في مشواري فيلم "تؤام روحي" ، فيلم أول ما قريت جماله على الورق كنت متشوقة جداً أشوفه بعنيا وقد كان جماله زاد أكثر وأكثر ".

فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.

من ناحية أخري أوضح أحمد السبكي سابقاً ، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي.


أخبار تهمك

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

منذ ساعتين و 43 دقيقة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ نصف ساعة

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 11 ساعة

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

11:59 م

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

01:51 ص

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

02:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية