داليا شوقي عن "توأم روحي": أول تجربة سينمائية في مشواري.. وتشوقت لعرضه





أعربت الفنانة داليا شوقي، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في فيلم "توأم روحي " ، حيث شاركت مجموعة من الصور أثناء العرض الخاص للفيلم وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت: "أول تجربة سينمائية في مشواري فيلم "تؤام روحي" ، فيلم أول ما قريت جماله على الورق كنت متشوقة جداً أشوفه بعنيا وقد كان جماله زاد أكثر وأكثر ".



فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.



من ناحية أخري أوضح أحمد السبكي سابقاً ، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي.





