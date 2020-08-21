محمد رمضان يحتفل بـ"رايحين نسهر" بعد حصدها 140 مليون مشاهدة









وكتب معلقًا: "أغنية (رايحين نسهر ) 140 مليون مشاهدة في 7 أشهر.



"رايحين نسهر" من كلمات الباور العالي وفرغلى بلاكس، وإسلام شاندى، ومن ألحان ديزيل والباور العالي ، وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة روتانا".



وتضمنت كلمات الأغنية كالآتي "كلمني وقالى انزلي رايحين نسهر، روحنا قعدنا إداني الكاس قلتله بلاش أنا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير أنا كده بشرب، شايف عصافير، ودماغى بتعمل بم بم".



يشار أن محمد رمضان يستعد للتحضير لمسلسله الرمضاني المقبل والذي يحمل عنوان موسى، وذلك بعدما أعلن أنه ينتوي تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.



يذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" ، وحقق خلاله نجاحاً جماهيرياً بشهادة الجمهور والنقاد ، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشاركه في البطولة أحمد زاهر وروجينا و رحاب الجمل، وعرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.







حقق النجم محمد رمضان نجاحاً ساحقاً بأغنية "رايحين نسهر " ، وحصدت الأغنية نسب مشاهدات كبيرة حيث حققت 140 مليون مشاهدة بعد سبعة أشهر من طرحها.واحتفل رمضان بذلك النجاح، من خلال نشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".