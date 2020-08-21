بعد إعلانه رسميا انفصاله عن مي حلمي.. محمد رشاد يوجه رسالة جديدة









نشر الفنان محمد رشاد، صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق عليها قائلاً: "أصنع حلماً من الحياة وأصنع واقعاً من الحلم.. وسيب الباقي على الله".وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "كلامك جميل اوي ربنا يسعد قلبك يارب" ، وكتب معجب آخر:" محمد رشلد الفنان الراقي الجميل المحترم".كانت الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل حيث أعلن محمد رشاد، انفصاله من مى حلمي عبر حسابه على "إنستجرام" وقام بحذف صورها.يذكر أن حفل زفاف محمد رشاد ومى حلمى قد ألغى من قبل بعد خلافات بين العروسين، وأثار هذا الحدث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها، خصوصًا بعد نقل مى إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات.