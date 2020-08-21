بعد إعلانه رسميا انفصاله عن مي حلمي.. محمد رشاد يوجه رسالة جديدة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

نشر الفنان محمد رشاد،  صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عليها قائلاً: "أصنع حلماً من الحياة وأصنع واقعاً من الحلم.. وسيب الباقي على الله".

وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "كلامك جميل اوي ربنا يسعد قلبك يارب" ، وكتب معجب آخر:" محمد رشلد الفنان الراقي الجميل المحترم".

كانت الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل حيث أعلن محمد رشاد، انفصاله من مى حلمي عبر حسابه على "إنستجرام" وقام بحذف صورها.

يذكر أن حفل زفاف محمد رشاد ومى حلمى قد ألغى من قبل بعد خلافات بين العروسين، وأثار هذا الحدث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها، خصوصًا بعد نقل مى إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات.


أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ ساعتين

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأرصاد توجه تحذيرًا مهمًا للمواطنين.. اعرف التفاصيل

منذ 36 دقيقة

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يستهدف ضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

12:06 ص

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

09:32 م

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

12:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية