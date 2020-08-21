ترتيب الدوري السعودي بعد هزيمة الهلال وفوز النصر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements


أسدل الستار على منافسات الأسبوع السادس والعشرين من  عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث أقيم ثمان مباريات اليوم.



 تحقق الفوز في انتصاران لأصحاب الأرض، ومثلهما للضيوف، و3 تعادلات ، فيما تم تسجيل 23 هدف، وخرجت 3 شباك نظيفة.



وتجمد رصيد الهلال عند 60 نقطة في الصدارة مقابل 54 نقطة للنصر، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام الوحدة الرابع والفائز على مضيفه العدالة 4-2.



فأصبح ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ26 كالآتي:-


1-الهلال  60 نقطة.

2-النصر 54 نقطة.

3- الأهلي 46 نقطة.

4-الوحدة 43 نقطة.

5-الرائد 42 نقطة.

6-الفيصلي 42 نقطة.

7-الشباب 38 نقطة.

8-الإتفاق 36 نقطة.

9-  أبها 33 نقطة.

10-التعاون 32 نقطة.

11-الفيحاء 29 نقطة.

 12-الاتحاد 27 نقطة.

13-الحزم 27 نقطة

14-الفتح 26 نقطة.

15-ضمك 25 نقطة.

16-العدالة 20 نقطة.

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد توجه تحذيرًا مهمًا للمواطنين.. اعرف التفاصيل

منذ 33 دقيقة

برشلونة يستهدف ضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعة الا ربع

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

منذ ساعة و 12 دقيقة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

12:06 ص

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

09:32 م

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

12:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية