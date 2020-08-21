ترتيب الدوري السعودي بعد هزيمة الهلال وفوز النصر









أسدل الستار على منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث أقيم ثمان مباريات اليوم.













تحقق الفوز في انتصاران لأصحاب الأرض، ومثلهما للضيوف، و3 تعادلات ، فيما تم تسجيل 23 هدف، وخرجت 3 شباك نظيفة.













وتجمد رصيد الهلال عند 60 نقطة في الصدارة مقابل 54 نقطة للنصر، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام الوحدة الرابع والفائز على مضيفه العدالة 4-2.













فأصبح ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ26 كالآتي:-









1-الهلال 60 نقطة.





2-النصر 54 نقطة.





3- الأهلي 46 نقطة.





4-الوحدة 43 نقطة.





5-الرائد 42 نقطة.





6-الفيصلي 42 نقطة.





7-الشباب 38 نقطة.





8-الإتفاق 36 نقطة.





9- أبها 33 نقطة.





10-التعاون 32 نقطة.





11-الفيحاء 29 نقطة.





12-الاتحاد 27 نقطة.





13-الحزم 27 نقطة





14-الفتح 26 نقطة.





15-ضمك 25 نقطة.



