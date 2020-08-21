إبراهيم سعيد: لاعبو الزمالك أصيبو بذهول بعد الهدف الثالث في مباراة 6/1





قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن مباراة القمة القادمة خارج التوقعات نهائياً بسبب أجواء توقف النشاط الكروي بسبب فيرو كورونا.





وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن لاعبي الزمالك في المباراة الشهيرة 6/1 أصيبو بذهول عقب الهدف الثالث ومن الصعب تكرار تلك النتيجة مرة أخرى .



