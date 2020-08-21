إبراهيم سعيد: لاعبو الزمالك أصيبو بذهول بعد الهدف الثالث في مباراة 6/1

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن مباراة القمة القادمة خارج التوقعات نهائياً بسبب أجواء توقف النشاط الكروي بسبب فيرو كورونا.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن لاعبي الزمالك في المباراة الشهيرة 6/1 أصيبو بذهول عقب الهدف الثالث ومن الصعب تكرار تلك النتيجة مرة أخرى .

وتابع أن حالة الاهلي في تلك المباراة كانت جيدة جداً وبدأت منذ أول دقائق المباراة مشيراً إلى حسام حسن كان أكثر اللاعبين غضباً بعد المباراة .

أخبار تهمك

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد توجه تحذيرًا مهمًا للمواطنين.. اعرف التفاصيل

منذ 36 دقيقة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ ساعتين

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

منذ ساعة و 14 دقيقة

برشلونة يستهدف ضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعة الا ربع

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

12:06 ص

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

09:32 م

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

12:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية