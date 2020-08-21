بـ"لحظة حب".. منال سلامة تعود للمسرح

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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تستعد الفنانة منال سلامة، لتقديم عرض مسرحي بعنوان "لحظة حب" على مسرح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده، وذلك بعد غيابها عن المسرح فترة طويلة.

وتواصل منال، عمل البروفات التحضيرية للمسرحية مع صناع العمل، وفقًا لاحتياطات الاحتزارية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بينهم.

مسرحية "لحظة حب" تدور في إطار شعري رومانسي حول الحب بين آدم وحواء حيث يدور قصة حب بين شاعر وفنانة تشكيلية، ويشارك في العرض الفنانة منال سلامة، وبهاء ثورت، ومن ألحان أحمد محيي، ومن إخراج ياسر صادق.

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