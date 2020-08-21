مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر لـ"لفجر": عقمنا 1960 منشأة

قال الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، إنهم مستمرون في عمليات التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الحيوية في ربوع المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة، وعدم انتشار الفيروس.





وأكد "سلمي" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر عقمت وطهرت أكثر من 1960 منشأة ما بين منشآت حكومية وغير حكومية، حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجدة، طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.





وأوضح مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن المديرية مستمرة في عملها من تعقيم وتطهير جميع المنشآت الحكومية والغير حكومية، مؤكدًا أن عمليات التطهير والتعقيم والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة هي للاستمرار على القضاء الكامل على الفيروس.



