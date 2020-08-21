مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر لـ"لفجر": عقمنا 1960 منشأة
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:01 ص
محمد طه
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قال الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، إنهم مستمرون في عمليات التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الحيوية في ربوع المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة، وعدم انتشار الفيروس.
وأكد "سلمي" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر عقمت وطهرت أكثر من 1960 منشأة ما بين منشآت حكومية وغير حكومية، حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجدة، طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأوضح مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن المديرية مستمرة في عملها من تعقيم وتطهير جميع المنشآت الحكومية والغير حكومية، مؤكدًا أن عمليات التطهير والتعقيم والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة هي للاستمرار على القضاء الكامل على الفيروس.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 909 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 63462 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و5212 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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