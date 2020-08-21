رواد "السوشيال ميديا" يفضحون أكاذيب جماعة الإخوان بشأن وفاة عصام العريان

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:14 ص
عصام العريان
عصام العريان
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
وجه رواد "السوشيال ميديا" رسالة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فضحوا خلالها أكاذيبهم بشأن وفاة القيادي الإخواني عصام العريان، وجاءت كالتالي:

جماعة الإخوان الإرهابية يحاولون تصليل أعوانهم للتغطية على وفاة الإخواني عصام العريان، إثر مشاجرة مع أحد الإخوان بالسجن، والزعم كذبا وتضليلا للرأي العام بأن وفاته كانت إثر مشاجرة مع أحد الضباط بالسجن.

جماعة الإخوان الإرهابية تنهار بسبب خلافاتها وتسعى للتغطية على تلك الخلافات وتضليل الرأي العام بأكاذيبها.

الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل، وقياداتها بالخارج، يوجهون الاتهامات ويحاولون إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدى الانهيار الذي وصلت له الجماعة الإرهابية.

عصام العريان الذي مات بالسجن على إثر حدوث مشادة بينه وبين أحد قيادات الإخوان بالسجن يشير لمدى الانهيار الذي وصلت له الجماعة الإرهابية.

تشهد جماعة الأفاقون الكاذبون بمصر، حالة تفكك غير مسبوقة في ضوء عدم اقتناع شباب الجماعة بشطحات قياداتها والتي أدت للحال المزري للتنظيم برمته.

ونقول للجماعة الإرهابية، مهما بلغ كذبكم ونفاقكم فهيهات، فقد كشفكم الشعب والرأي العام المصري، وألقى بكم في غياهب النسيان، ولن تقوم لكم قائمة بمصر بعد اليوم، وبمجرد انقضاء مصالح الدول الداعمة لكم فستلفظكم وتلقي بكم في الشتات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة عصام العريان عصام العريان الإخوان

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

برشلونة يستهدف ضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأرصاد توجه تحذيرًا مهمًا للمواطنين.. اعرف التفاصيل

منذ 33 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

رواد السوشيال ميديا تهاجم الإرهابي جمال عيد: "أيها المنافق العميل.. الشعب المصري كشف أكاذيبك"

رواد السوشيال ميديا يكشفون عن مخططات ناشط السبوبة جمال عيد عميل الإخوان الإرهابية

رواد السوشيال ميديا يفضحون عملاء وأعداء الوطن ويطالبون الجهات المختصة بتنظيف الدولة من هؤلاء

رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا: "الإخوان هترميكي في نص الطريق"

رواد السوشيال ميديا إلى حسين خيري وشيرين غالب: "الإخوان ما نفعوش نفسهم"

رواد السوشيال يهاجمون ليلى سويف وبناتها: "ادعاءاتكم كلها فشنك"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

12:06 ص

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

09:32 م

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

12:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية