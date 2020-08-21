رواد "السوشيال ميديا" يفضحون أكاذيب جماعة الإخوان بشأن وفاة عصام العريان

وجه رواد "السوشيال ميديا" رسالة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فضحوا خلالها أكاذيبهم بشأن وفاة القيادي الإخواني عصام العريان، وجاءت كالتالي:





جماعة الإخوان الإرهابية يحاولون تصليل أعوانهم للتغطية على وفاة الإخواني عصام العريان، إثر مشاجرة مع أحد الإخوان بالسجن، والزعم كذبا وتضليلا للرأي العام بأن وفاته كانت إثر مشاجرة مع أحد الضباط بالسجن.





جماعة الإخوان الإرهابية تنهار بسبب خلافاتها وتسعى للتغطية على تلك الخلافات وتضليل الرأي العام بأكاذيبها.





الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل، وقياداتها بالخارج، يوجهون الاتهامات ويحاولون إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدى الانهيار الذي وصلت له الجماعة الإرهابية.





عصام العريان الذي مات بالسجن على إثر حدوث مشادة بينه وبين أحد قيادات الإخوان بالسجن يشير لمدى الانهيار الذي وصلت له الجماعة الإرهابية.





تشهد جماعة الأفاقون الكاذبون بمصر، حالة تفكك غير مسبوقة في ضوء عدم اقتناع شباب الجماعة بشطحات قياداتها والتي أدت للحال المزري للتنظيم برمته.



