تامر مجدي يكشف تفاصيل مشاركته في "أمل حياتي"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
يواصل  الفنان الشاب تامر مجدي،  تصوير مشاهده في حكاية "أمل حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

وأوضح لـ"الفجر الفني"، أن ما جذبه للمشاركة فيه هو أن الشخصية جديدة عليه ومختلفة كثيراً عما قدمه من قبل.

وأعرب تامر عن سعادته البالغة بالعمل مع هؤلاء النجوم المشاركين في المسلسل، كما تمنى أن تنال شخصيته إعجاب الجمهور.

وأشار تامر إلى أن "أمل حياتي" يعتبر أول عمل درامي يشارك فيه ، وأن المخرج أحمد حسن والمؤلف أمين جمال من قاما بترشيحه للعمل ، مضيفاً أنه يجسد خلال الأحداث شخصية تُدعى "كريم" وهو نجل الفنان بيومي فؤاد .

و تدور أحداث حكاية "أمل حياتي" فى إطار اجتماعى حول قصة صعود فتاة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها حتى تصل لهدفها .

مسلسل "الإ أنا" يتناول موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى عشر حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

ويُشارك في بطولة "أمل حياتي" نخبة من ألمع النجوم منهم "حنان مطاوع، بيومي فؤاد، تامر مجدي ، سامي مغاوري، سلوى عثمان، حنان سليمان، نانسي صلاح، ورضوى الشريف، وسمر علام، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن".

أخبار تهمك

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

منذ ساعة و 11 دقيقة

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

برشلونة يستهدف ضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأرصاد توجه تحذيرًا مهمًا للمواطنين.. اعرف التفاصيل

منذ 33 دقيقة

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

12:06 ص

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

09:32 م

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

12:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية