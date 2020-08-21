تامر مجدي يكشف تفاصيل مشاركته في "أمل حياتي"

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يواصل الفنان الشاب تامر مجدي، تصوير مشاهده في حكاية "أمل حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".



وأوضح لـ"الفجر الفني"، أن ما جذبه للمشاركة فيه هو أن الشخصية جديدة عليه ومختلفة كثيراً عما قدمه من قبل.



وأعرب تامر عن سعادته البالغة بالعمل مع هؤلاء النجوم المشاركين في المسلسل، كما تمنى أن تنال شخصيته إعجاب الجمهور.



وأشار تامر إلى أن "أمل حياتي" يعتبر أول عمل درامي يشارك فيه ، وأن المخرج أحمد حسن والمؤلف أمين جمال من قاما بترشيحه للعمل ، مضيفاً أنه يجسد خلال الأحداث شخصية تُدعى "كريم" وهو نجل الفنان بيومي فؤاد .



و تدور أحداث حكاية "أمل حياتي" فى إطار اجتماعى حول قصة صعود فتاة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها حتى تصل لهدفها .



مسلسل "الإ أنا" يتناول موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى عشر حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.



ويُشارك في بطولة "أمل حياتي" نخبة من ألمع النجوم منهم "حنان مطاوع، بيومي فؤاد، تامر مجدي ، سامي مغاوري، سلوى عثمان، حنان سليمان، نانسي صلاح، ورضوى الشريف، وسمر علام، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن".

