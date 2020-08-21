ابتكار مصري جديد يحل مشكلة المياه في زراعة الأرز (فيديو)

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انه التقى بالعالم المصرى محمد الحجري، الأستاذ بمركز بحوث الصحراء، ومبتكر جهاز "سومر" الذي يوفر 50% من مياه الري لمحصول الأرز، للاتفاق على إسناد تصنيع الجهاز لمصانع الانتاج الحربي.





وقال الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان الباحث المصرى الدكتور محمد الحجرى، نجح فى تصميم اول معدة توفر 50 % من مياه الرى لمحصول الأرز الذى يستهلك 15 مليار متر مكعب سنويا من المياه، لافتا الى ان مصر قادرة بعد استخدام هذه المعدة فى توفير 27 % من مياه الرى، خاصة ان الجهاز سيتم تصنيعة بالمصانع الحربية تمهيدًا لتوزيعه على محافظات زراعات الأرز .





وأوضح غانم ان اليابان تتصدر العالم بتصنيع ماكينات زراعة الأرز، وان الماكينة سومر، قادرة على توفير 10 مليارات دولار من تكلفة تسميد الأراضي وتخفيف الضغط على شبكات الصرف، لافتا الى ان عدة دول وهيئات علمية نشرت فيلما تسجيليا عن المعدة المصرية " سومر" ومبتكرها الدكتور محمد الحجري .









وفي سياق متصل أكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين وعضو اللجنة الاستشارية بوزارة الزراعة والمدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة جيت الزراعية، أنه سيتم افتتاح مجمع صوبات أبو سلطان التابع لمشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية خلال الربع الأول من العام المقبل 2021 وهو يقع على مساحة 12.5 ألف فدان صوبات زراعية.





وأوضح "أبوجبل" أن المشروع يستهدف زراعة الطماطم والخيار والفلفل والفلفل الألوان ونباتات طبية وعطرية وغيرها، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد توسعات كبيرة في مجال الصوب الزراعية، لا سيما مع تبني الدولة لهذا النهج الذي يوفر علي الدولة الكثير من الموارد ويحقق افضل استغلال لوحدتى الأرض والمياه، يذكر أن فدان الصوبة "الزراعة المحمية" يحقق انتاجية 10 أضعاف الفدان العادي الذي يزرع في المناخ المفتوح.



