أمير كرارة عن هنا الزاهد وأحمد فهمي: "أحلى اتنين في الدنيا"













شارك الفنان أمير كرارة، جمهوره صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصو والفيديوهات "إنستجرام" وظهر خلالها برفقة ابنه مع الفنان أحمد زاهد وزوجته هنا الزاهد".وعلق كرارة، على الصورة قائلًا:"احلي اتنين في الدنيا ربنا يسعدكو احمد فهمي وهنا الزاهد".وردت هنا، عليه قائلة: "شرفتنا انت وسليم القمر".يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة، مسلسل "الأختيار" الذي شارك به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وتدور أحداثة حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل إلى جانب ظهور مجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم الفنان محمد إمام وآسر ياسين.