ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان









اتخذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، قرارًا هامًا بعد ساعات من تعيين، رونالد كومان، مدربًا للبارسا.





قرار ميسي بشأن بقاؤه مع برشلونة في الموسم الجديد





تحدثت شبكة "TyC Sport" الأرجنتينية أن ميسي قد قطع إجازته الصيفية من أجل العودة إلى برشلونة والتحدث وجهًا لوجه مع المدرب الهولندي كومان لمناقشة مستقبله مع برشلونة.





وأوضحت الصحيفة أن ميسي سيعقد اجتماع مع كومان اليوم، الخميس، بناءً على طلب من رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو.



