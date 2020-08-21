نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي سيؤثر على آداء الأهلي في مباراة القمة









قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن رحيل رمضان صبحي عن القلعة الحمراء سيؤثر بالطبع على آداء الفريق في الفترة القادمة.





وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن عدم تواجد رمضان صبحي في مباراة القمة سيكون لها تأثير كبير على آداء الأهلي لعدم وجود لاعب بنفس إمكانيات رمضان في تشكيل الفريق.



