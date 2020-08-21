مصرع ربة منزل وإصابة زوجها بعد حريق مروع بمنزلهما في قنا

لفظت ربة منزل، أنفاسها الأخيرة، مساء اليوم، بقرية الخوالد بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، بينما أصيب زوجها، في حريق بمنزلها.





تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد بمصرع نورة ياسين، 35 عامًا، وإصابة زوجها طه الديب، 42 عامًا، باختناق بعد نشوب حريق مروع بمنزلهما، بعد إعداد العشاء، بقرية الخوالد بمركز ابوتشت شمالي محافظة قنا.



تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



