مصرع وإصابة اثنين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكي بطريق " الصلاحية- أبو حمص "، بمحافظة البحيرة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الصلاحية بدائرة مركز أبوحمص، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، وأسفر الحادث عن إصابة" احمد ابراهيم السيد" 15 عامًا ومقيم بكفر المرزقة التابعة لمركز أبو حمص، بكدمات متفرقة بالجسم، ووفاة" ابراهيم السيد عثمان" 51 عامًا ومقيم بكفر المرزقة التاعة لمركز أبو حمص وتم نقل المصاب لمستشفي المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم والجثة لثلاجة ذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.





وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.





إصابة 18 آخرين في حادث آخر

كان قد أصيب 18 شخصا بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادثي تصادم بمركزي أبوحمص ووادي النطرون، وتم نقلهم للمستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.





البداية، أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية صدقي التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية صدقي بأبو حمص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي أبو حمص المركزي.





والمصابون هم كل من، "حبيبة محمد إبراهيم المعناوي" 16 سنة، "ندا محمد ابراهيم" 10 سنوات، "أسامة اشرف المعناوي" 16 سنة، "محمد عارف خليل" 24 سنة، "أحمد أشرف المعناوى" 12 سنة وجميعهم من مركز أبو حمص، وتم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.





كما أصيب 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الإقليمي اتجاه الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى وادي النطرون المركزي يفيد بوصول مصابين بحادث تصادم وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين، انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الإقليمي اتجاه الصحراوي قبل الكارتة.



