برشلونة يستهدف ضم نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن رونالد كومان، يرغب في التعاقد مع مواطنه جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.













ووفقاً لما ورد بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن انضم اللاعب إلى دوني فان دي بيك ضمن قائمة الأسماء المطلوبة من قبل رونالد كومان لتعزيز صفوف فريق برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.













ويشتهر كومان بإمكانات فينالدوم العالية، حيث أشرف على تدريبه في المنتخب الهولندي.













وأوضحت الصحيفة، وقد اهتمام كومان بفينالدوم إلى التعاقد مع اللاعب، بعدما أهمل ليفربول تجديد عقده، وبالتالي يمكنه الرحيل مجانًا في الصيف المقبل، أو الرحيل بسعر معقول هذا الصيف.











