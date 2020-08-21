شاهد.. عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر" (فيديو)





طرح النجم الكبير عمرو دياب كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" الذي من المتوقع طرحه كاملا الفترة القادمة.





الاغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وإخراج أحمد النجار.





وفي وقت سابق، انتهى عمرو دياب من تصوير أغنية "أماكن السهر" بالساحل الشمالى وشاركت فى تصويرها الفنانة دينا الشربينى، ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.





وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر: "دة جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".



