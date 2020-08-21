رمضان صبحي يرد 4 ملايين جنيه لشركة البطاطس بعد رحيله عن الأهلي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:24 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين أن رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الانجليزي، والقريب من الانتقال الي نادي بيراميدز قام بدفع مبلغ 4 ملايين جنيه لشركة البطاطس الراعية للنادي اللاهلي. 

وقال ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان قرر دفع 4 ملايين جنيه كان حصل عليهم لتصوير اعلان للشركة  كونه لاعب في القلعة الحمراء، لكن عقب عدم تجديد اعاراته وتفضيله الانتقال لنادي بيراميدز  طالبته الشركة برد الأموال التي حصل عليها وهو ما حدث بالفعل".

ويذكر أن رمضان صبحي عاد مرة أخري لصفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد انتهاء إعارته مع النادى الأهلى.

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