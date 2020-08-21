بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة في البحيرة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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أصيب قبل قليل، 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أبناء عمومة بقرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية الحدين التابعة لدائرة المركز، وأسفرت عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى كوم حمادة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من: "أحمد م.ر، 30 عامًا، محمود.م.ر، 30 عامًا، ربيع.خ.م، 30 عامًا، طارق.ص.ر، 52 عامًا، شاكر.إ.ر، 61 عامًا، شادية.إ.ر، 60 عامًا، عزيزة.ص.ر، 40 عامًا، علاء.م.ر، 32 عامًا"، وجميعهم مقيمون بقرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

إصابة 18 شخصا في حادث آخر
كان قد أصيب 18 شخص بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادثي تصادم بمركزي أبوحمص ووادي النطرون، وتم نقلهم للمستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.

البداية، أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية صدقي التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية صدقي بأبو حمص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي أبو حمص المركزي.

والمصابون هم كل من، "حبيبة محمد إبراهيم المعناوي" 16 سنة، "ندا محمد ابراهيم" 10 سنوات، "أسامة اشرف المعناوي" 16 سنة، "محمد عارف خليل" 24 سنة، "أحمد أشرف المعناوى" 12 سنة وجميعهم من مركز أبو حمص، وتم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما أصيب 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الإقليمي اتجاه الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى وادي النطرون المركزي يفيد بوصول مصابين بحادث تصادم وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين، انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الإقليمي اتجاه الصحراوي قبل الكارتة.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم كل من، "محمد أحمد قطب" 40 عامًا، "عيد أحمد عيد قطب" 36 عامًا، "عصام لطفي الأسطى" 45 عامًا، "محمود سليمان أبو طالب" 30 عامًا، "حسين صابر محمد سالم" 50 عامًا، "شعبان أحمد السبكي" 50 عامًا، "جميل راتب محروس" 32 عامًا، "أشرف محمد الزاهد" 57 عامًا، "رمضان كامل سيد" 33 عامًا، "حسام حافظ على إسماعيل" 33 عامًا، "رامي محمد عبد النبي" 36 عامًا، "أمل لطفي عبد الحليم" 52 عامًا، "مصطفى سعد" 45 عامًا، وجميعهم من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجاري تحرير المحضر اللازم تهميدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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