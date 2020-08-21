حسن الرداد عن مشاهد الموتوسيكل في "توأم روحى": "عندي عقدة من ركوبه من صغري"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
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علق الفنان حسن الرداد على مشاهد الموتوسكيل في فيلمه "توأم روحي" قائلًا: "عندي عقدة من الموتوسيكلات من صغرى، ولما اتقالى إنى لازم أركب موتوسيكل في الفيلم كنت فرحان وقلقان في نفس الوقت".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكممنى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، المخرج عثمان أبو لبن جابلى حد يدربنى على ركوب الموتوسيكل، واتعلمت بسرعة الحمد لله".

وتابع: "لكن المشكلة إن لما حد يكون راكب وراك بتكون حاجة تانية"، مشيدًا بشجاعة الفنانة أمينة خليل التي لن تتردد في الركوب خلفه وهو يقود الموتوسكيل.

فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.

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