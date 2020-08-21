قبل تطبيقها بساعات.. الأوقاف تحذر المخالفين لقرارات صلاة الجمعة (فيديو)

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات المطبقة في الصلوات العادية بصلاة الجمعة، مثل ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي بين المصليين، وأن يصطحب كل مصل سجادة الصلاة الخاصة به.





وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، إلى أن خطبة الجمعة ستكون في حدود 10 دقائق، منوها بأنهم سيتخذون الإجراءات المشددة ضد المخالفين للإجراءات، منوها بأن دور المناسبات مازالت مغلقة.





وأضاف، أن صلاة الجمعة لن تقام في كل مساجد مصر، وإنما في المساجد الكبرى والجامعة فقط.





كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد هنأ المصريين بعودة صلاة الجمعة في المساجد، قائلا: "نحمد الله على عودة صلاة الجمعة ونرجو الالتزام بالضوابط لدوام النعمة، سائلا الله ألا يكتب علينا غلق بيوته مرة أخرى، وأن يجعل عودة صلاة الجمعة وتضرع المؤمنين فاتحة خير لرفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".





وأكدت وزارة الأوقاف، عدد من الضوابط والشروط لفتح المساجد الكبرى والجامعة لصلاة الجمعة، والتي جاء من بينها أن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق فقط.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى.

وفيما يلى ضوابط عودة صلاة الجمعة





1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.





2. مراعاة التباعد وارتداء الكمامة.





3. إحضار المصلى الشخصي.





4. فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.





5. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.





6. عدم فتح دورات المياه.





7. عدم فتح أو دور المناسبات.





8. عدم زيارة الأضرحة.





9. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.





10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.





11. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.





12. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الجمعة في المسجد.



