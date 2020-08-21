فيلم وثائقي يكشف تورط مؤسسة قطر الخيرية في تمويل الإرهاب

عرضت فضائية "سي بي سي اكسترا" فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" والذي كشف بالمستندات تمويل مؤسسة "قطر الخيرية" للمنظمات الإرهابية والتي تقدر بـ140 مشروعًا إرهابيًا بقيمة 260 مليون يورو.





من جانبه قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن مؤسسة قطر الخيرية تأخذ أموال التبرعات لتمويل منظمات اخوانية، مؤكدًا أن نظام تميم بن حمد أمير قطر يتخذ من المساعدات الإنسانية ستارًا لتمويل الإرهاب.





وأضاف فاروق في لقائه عبر سكايب ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا": "لا يمكن فصل النظام القطري الحالي عن التنظيم الدولي للإخوان".





وتابع " تحركات قطر لتأسيس مؤسسات داخل أوروبا ليست من باب الصدفة ولكن وفقا لمشاريع وضعت من قبل الإخوان للسيطرة على الأقليات العربية والمسلمة في أوروبا".





وأكد أنه لا يمكن فصل النظام القطري الحالي عن التنظيم الاخواني، مستطردًا "قطر والاخوان يحاولان بسط سيطرتهما على دوائر صنع القرار في اوروبا والجماعة تهدف للسيطرة على بعض المجتمعات بها".





ومن ناحية أخرى كشف العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، أن أزمة الدعم القطري التركي للمرتزقة السوريين في ليبيا أظهر انشقاقات في صفوف الميليشيات المسلحة.





وقال عكاشة، في تصريحات سابقة إن انشقاق معسكر قطر وتركيا مع غنيمة مالية ضخمة في يد هذا المعسكر أدي إلي النتيجة المعروفة والخالدة ألا وهي أن يتنازع اللصوص ويكشفوا أجلا أو عاجلا لأنهم لا يملكون دوافع وطنية أو عقائدية سليمة.





وأضاف رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، أن أزمات التمويل تظهر انشقاقات مرتزقة الدوحة واسطنبول حيث أننا أمام ملايين الأموال المخصصة لمواجهة القوي الوطنية في المنطقة وعلي رأسهم مصر.





وتابع، أن المشروع القطري التركي مشروع هش جدا يفتقد للمصداقية وقد يتدمر بين ليلة وضحاها مؤكدا أن المصريين وشريحة كبيرة من الرأي العام العربي بدأوا يدركون أنهم أمام منظومة فاشلة.





ونوه إلي أنه لو كان الأمر عقيديًا ومهنيًا لما حدث هذا التنازع علي القيادة بين قطر وتركيا والتنازع علي اختطاف المرتزقة الإعلامية واجتذابهم.



