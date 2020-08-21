إصابة طالبة بكسور إثر سقوطها من منزلها في قنا

أصيبت طالبة بكسر مضاعف بالعمود الفقري، عقب سقوطها من الطابق الثاني بمنزلهم، الكائن بقرية الرحمانية بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بعد أن اختل توازنها.





تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا ، يفيد بإصابة هند شوقي، 17 عامًا، بكسر مضاعف بالعمود الفقري، عقب سقوطها من الطابق الثاني بمنزلهم، الكائن بقرية الرحمانية بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بعد أن اختل توازنها.





تم نقل المصابة إلى المستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



