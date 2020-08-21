إصابة طالبة بكسور إثر سقوطها من منزلها في قنا
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:28 ص
بسام عبدالحميد
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أصيبت طالبة بكسر مضاعف بالعمود الفقري، عقب سقوطها من الطابق الثاني بمنزلهم، الكائن بقرية الرحمانية بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بعد أن اختل توازنها.
تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد بإصابة هند شوقي، 17 عامًا، بكسر مضاعف بالعمود الفقري، عقب سقوطها من الطابق الثاني بمنزلهم، الكائن بقرية الرحمانية بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بعد أن اختل توازنها.
تم نقل المصابة إلى المستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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