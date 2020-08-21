ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك حمد الله

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements


عزز المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر، صدارته لجدول ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعدما أضاف 3 أهداف لرصيده التهديفي أمام التعاون، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الخميس، وانتهت بفوز كاسح للعالمي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

وفشل الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال في إحراز أي أهداف في مرمى الأهلي، خلال المباراة التي انتهت بخسارة الزعيم بهدفين لهدف، على ملعب الجوهرة المشتعلة.

فيما أضاف عمر السومة مهاجم الأهلي، هدف إلى رصيده التهديفي، ليرتفع إلى بـ17 هدفا، في المركز الثالث، كما نجح يوسف نياكات لاعب الوحدة في إحراز هدفين في شباك العدالة، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف لهدفين.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد انتهاء مباريات اليوم:-

1- عبد الرزاق حمد الله "النصر" برصيد 23 هدف

2- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 20 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 17 هدف

4- يوسف نياكاتي "الوحدة" برصيد 14 هدف

5- روماريو ريكاردو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 12 هدف

6- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 12 هدف

أخبار تهمك

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبدالعال لـ "الفجر الرياضي": برشلونة وقع في البير.. وجوارديولا هو الحل الوحيد.. والتخلي عن ميسي تخلف كروي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 8 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ 39 دقيقة

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل مشادة فرجانى ساسي وحازم إمام

منذ 37 دقيقة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

12:06 ص

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

09:32 م

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

11:31 م

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية