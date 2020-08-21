ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك حمد الله









عزز المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر، صدارته لجدول ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعدما أضاف 3 أهداف لرصيده التهديفي أمام التعاون، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الخميس، وانتهت بفوز كاسح للعالمي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .





وفشل الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال في إحراز أي أهداف في مرمى الأهلي، خلال المباراة التي انتهت بخسارة الزعيم بهدفين لهدف، على ملعب الجوهرة المشتعلة.





فيما أضاف عمر السومة مهاجم الأهلي، هدف إلى رصيده التهديفي، ليرتفع إلى بـ17 هدفا، في المركز الثالث، كما نجح يوسف نياكات لاعب الوحدة في إحراز هدفين في شباك العدالة، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف لهدفين.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد انتهاء مباريات اليوم:-





1- عبد الرزاق حمد الله "النصر" برصيد 23 هدف





2- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 20 هدف





3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 17 هدف





4- يوسف نياكاتي "الوحدة" برصيد 14 هدف





5- روماريو ريكاردو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 12 هدف



