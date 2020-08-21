محافظة الإسكندرية: لجنة هندسية لدراسة شكاوى العقار المخالف بمنطقة زيزينيا (فيديو)

قال اللواء خالد جمعة، السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، تعليقا على شكاوى بعض المواطنين من عقار مخالف بالإسكندرية يتسبب في تصدع الشوارع ويهدد العقارات المجاورة إن هناك لجنة هندسية تدرس شكاوى الأهالي من هذا العقار المخالف في منطقة زيزينيا حي شرق.





وأضاف "جمعة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن سحب المياه الجوفية الناتجة من هذا العقار قد يؤثر على العقارات المجاورة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء اللجنة الوقت الكافي لدراسته والخروج بتوصياتها.





وتابع السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية "هذه اللجنة تعمل وفق أسس علمية ولابد من أن تأخذ وقتها الكافي لاتخاذ قرار يمكن تنفيذية بأريحية تامة و مسئولية كاملة عما يحدث".



