محافظة الإسكندرية: لجنة هندسية لدراسة شكاوى العقار المخالف بمنطقة زيزينيا (فيديو)
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:31 ص
شيماء حسن
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قال اللواء خالد جمعة، السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، تعليقا على شكاوى بعض المواطنين من عقار مخالف بالإسكندرية يتسبب في تصدع الشوارع ويهدد العقارات المجاورة إن هناك لجنة هندسية تدرس شكاوى الأهالي من هذا العقار المخالف في منطقة زيزينيا حي شرق.
وأضاف "جمعة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن سحب المياه الجوفية الناتجة من هذا العقار قد يؤثر على العقارات المجاورة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء اللجنة الوقت الكافي لدراسته والخروج بتوصياتها.
وتابع السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية "هذه اللجنة تعمل وفق أسس علمية ولابد من أن تأخذ وقتها الكافي لاتخاذ قرار يمكن تنفيذية بأريحية تامة و مسئولية كاملة عما يحدث".
وتشهد محافظة الإسكندرية، حوادث متكررة لانهيار العقارات، وآخرها انهيار أجزاء من عقار بالطابق العاشر، بمنطقة سيدي بشر بحري، شرق محافظة الإسكندرية، منذ أسابيع، من دون حدوث أي من الإصابات.
وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه اول بلاغا بتساقط أجزاء من العقار رقم 485 بشارع خليل حمادة أمام عصير طلعت بمنطقة سيدي بشر بحري، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الحي لمكان الواقعة، وتبين أن العقار يطل على كورنيش الإسكندرية، ومكون من 15 طابقا وسقوط أجزاء من الطابق العاشر بالعقار، دون إصابات.
وأمرت المهندسة جيهان مسعود، رئيسة حي المنتزة أول، وحدة الإزالة والتدخل السريع، بفرض كردون خشبي أمام ومحيط العقار حفاظا على حياة المارة، والبدء في أعمال إزالة الأجزاء الخطرة المتهالكة.
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