محافظة الإسكندرية: لجنة هندسية لدراسة شكاوى العقار المخالف بمنطقة زيزينيا (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:31 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
Advertisements
قال اللواء خالد جمعة، السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، تعليقا على شكاوى بعض المواطنين من عقار مخالف بالإسكندرية يتسبب في تصدع الشوارع ويهدد العقارات المجاورة إن هناك لجنة هندسية تدرس شكاوى الأهالي من هذا العقار المخالف في منطقة زيزينيا حي شرق.

وأضاف "جمعة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن سحب المياه الجوفية الناتجة من هذا العقار قد يؤثر على العقارات المجاورة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء اللجنة الوقت الكافي لدراسته والخروج بتوصياتها.

وتابع السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية "هذه اللجنة تعمل وفق أسس علمية ولابد من أن تأخذ وقتها الكافي لاتخاذ قرار يمكن تنفيذية بأريحية تامة و مسئولية كاملة عما يحدث".

وتشهد محافظة الإسكندرية، حوادث متكررة لانهيار العقارات، وآخرها انهيار أجزاء من عقار بالطابق العاشر، بمنطقة سيدي بشر بحري، شرق محافظة الإسكندرية، منذ أسابيع، من دون حدوث أي من الإصابات.

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه اول بلاغا بتساقط أجزاء من العقار رقم 485 بشارع خليل حمادة أمام عصير طلعت بمنطقة سيدي بشر بحري، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الحي لمكان الواقعة، وتبين أن العقار يطل على كورنيش الإسكندرية، ومكون من 15 طابقا وسقوط أجزاء من الطابق العاشر بالعقار، دون إصابات.

وأمرت المهندسة جيهان مسعود، رئيسة حي المنتزة أول، وحدة الإزالة والتدخل السريع، بفرض كردون خشبي أمام ومحيط العقار حفاظا على حياة المارة، والبدء في أعمال إزالة الأجزاء الخطرة المتهالكة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر انهيار عقار الفجر الإسكندرية

أخبار تهمك

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

السكرتير العام والمساعد لمحافظة الدقهلية يتفقدا تنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة العاملين

السكرتير المساعد بقنا: جودة الأقماح نتيجة تطبيق إرشادات الزراعة

ننشر نتيجة تحليل "كورونا" لسكرتير عام محافظة الإسكندرية (مستند)

سكرتير محافظة الإسماعيلية: ارتداء الكمامة شرط لدخول المصالح الحكومية

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

السيطرة على حريق الورديان بالإسكندرية (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

11:59 م

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

01:51 ص

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

02:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية