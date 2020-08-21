تفاصيل مشادة فرجانى ساسي وحازم إمام





كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين تفاصيل المشادة الكلامية التي حدثت بين فرجاني ساسي وحازم إمام في تدريبات الزمالك.

وقال ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "ما حدث هو أن فرجاني ساسي طلب من حازم إمام بصفته كابتن الفريق انه يتدخل ويتكلم مع امير مرتضي منصور مدير الكرة ليصرف مستحقاته هو واللاعبين بصفته كابتن الفريق ولكن حازم طلب منه تاجيل الحديث في موضوع الفلوس لبعد لقاء القمة فحدث انفعال من فرجاني علي عدم قدرة حازم علي مخاطبة مدير الكرة وهو ما دفع حازم لينفعل علي فرجاني".



