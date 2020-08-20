عضو مجلس ادارة منتخب السويس: مكافأت خاصة اللاعبين في الجولات المتبقية بالمظاليم

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قال سعيد ايدو، عضو مجلس ادارة نادى منتخب السويس، أن المجلس يضع خطة للخمس مباريات القادمة المتبقية، من الموسم الحالي من دوري القسم الثاني، والذي سينطلق ٢٠ سبتمبر.



وأضاف " أيدو " في تصريحات خاصة مع "الفجر الرياضي" أن الخطة تتضمن وجود مكافأة بعد كل مباراة، تكون خاصه للاعبين في ظل المنافسة الشرسة على الصعود للدوري الممتاز.



ويعتلي قمة المجموعة الثانية بالقسم الثاني فريق سيراميكا برصيد 32 نقطة، بينما يحتل منتخب السويس المركز الثالث برصيد 25 نقطة.