عضو مجلس ادارة منتخب السويس: مكافأت خاصة اللاعبين في الجولات المتبقية بالمظاليم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
Advertisements
قال سعيد ايدو، عضو مجلس ادارة نادى منتخب السويس، أن المجلس يضع خطة للخمس مباريات القادمة المتبقية، من الموسم الحالي من دوري القسم الثاني، والذي سينطلق ٢٠ سبتمبر.

وأضاف " أيدو " في تصريحات خاصة مع "الفجر الرياضي" أن الخطة تتضمن وجود مكافأة بعد كل مباراة، تكون خاصه للاعبين في ظل المنافسة الشرسة على الصعود للدوري الممتاز.

ويعتلي قمة المجموعة الثانية بالقسم الثاني فريق سيراميكا برصيد 32 نقطة، بينما يحتل منتخب السويس المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبدالعال لـ "الفجر الرياضي": برشلونة وقع في البير.. وجوارديولا هو الحل الوحيد.. والتخلي عن ميسي تخلف كروي

منذ ساعة و 14 دقيقة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ 38 دقيقة

الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مشادة فرجانى ساسي وحازم إمام

منذ 36 دقيقة

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

12:06 ص

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

09:32 م

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

11:31 م

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية