"مش عايزه أكون سكسي".. الراقصة ليندا تتحدث عن سبب حذف مشاهظها من "ضارب عليوي"

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تحدثت الراقصة ليندا، مرة أخرى عن سبب حذف مشاهدها من كليب أغنية "ضارب عليوي"، وذلك عقب طرح الكليب بفترة قليلة.





وقالت ليندا عبر "et بالعربي"، أول حاجة الأستاذ نصر كلم مدير أعمالي باسم عبد المنعم، وطلب منه الاشتراك بينا وبينه في ضارب عليوي، وبعدين كلمني على تليفوني الشخصي، أنا رحبت جدًا بالأغنية، وأنا مش من الفانز بتوعه وهو شخص محترم جدًا حتى عمري ما رقصت على أغنيته القديمة، أنا سمعت كلمتها وكانت صعبة، بس الرتم بتاعها عجبني حسيتها حماسية وفيها طاقة إيجابية".



وتابعت قائله: "وقال لي التصوير هيكون في الاستوديو في 4 بلاتوهات، فأنا قلت له أنا مصرية وشكلي شرقي وعايزة أمثل، وأول مرة أطلع في التليفزيون المصري ببدلة رقص، قلت له مش عايزه أكون سكسي وهكلم الديزاينر بتاعتي عشان تعملي فستاين معينه مقفولة لحد الرقبة، فرجته الديزاينر وقال لي حلوين، ولكن بعدها رفض يدفع مصاريفها وقال كتير أوي مش عامل حسابها".



و اختتمت حديثها متحدثة عن رفضها الرقص بملابس كاجوال كشفت ليندا أنها رفضت ارتداء ملابس كاجوال.













ليندا ب