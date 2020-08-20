جمال الليثي: مصطلح كوفيد 19 يعنى أن هناك اكتشاف مسبق لـ18 نسخة من هذا الفيروس (فيديو)



وأضاف، "أي أنهم مروا بنحو 18 نسخة والمعامل تعاملت معهم، وأنتجوا أدوية لها".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، إن الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا يحتاج إلى 3 سنوات على الأقل، إلا إذا كانت هناك دراسات تجرى على هذا النوع من الفيروسات منذ عامين، معلقا: "دي الحالة الوحيدة اللي ممكن نقول أنه هيظهر لقاح في الشتاء القادم".وأشار "الليثي"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه يتصور أنه كان هناك معرفة مسبقة بفيروس كورونا لدى بعض الجهات، موضحا أنه يطلق على فيروس كورونا "كوفيد 19" أي قبله نحو 18 نسخة.