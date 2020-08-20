النائب العام يباشر التحقيقات في واقعة مقاومة تشكيل عصابي لقوات الشرطة خلال ضبطهم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
تباشر النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام التحقيقات في واقعة مقاومةِ تشكيلٍ عصابيٍّ خطيرٍ للاتجارِ بالمخدِّرات الشرطةَ، خلال ضبطهم بمحافظة أسيوط.


وكانت تحريات «وحدة مباحث مركز شرطة القوصية» بـ«محافظة أسيوط» قد أسفرت عن تأسيس عناصر إجرامية خطيرة تشكيلًا عصابيًّا للاتجار بالمواد المخدرة، من بينهم محكوم عليهم بأحكام مشددة في قضايا (اتجار بالمخدرات) و(قتل)، وحيازتهم أسلحة نارية لتأمين نشاطهم الإجرامي. 

وأذنت «النيابة العامة» بضبطهم وتفتيش مساكنهم وملحقاتها، ونفاذًا لذلك انتقلت قوة من الشرطة حيث مسكنُهم، وما إن اقتربوا منه حتى أمطرهم المتهمون بوابل من الأعيرة النارية التي أصابت مجندًا بالشرطة وإحدى المدرعات، ثم لاذوا بالفرار داخل الزراعات تحت غطاء من الأعيرة النارية التي بادلتهم الشرطة إطلاقها للسيطرة عليهم، حتى تمكنت من ضبط أحدهم محرزًا بندقية آلية وثلاث خزائن لها وكمية من ذخائرها، بينما توفي اثنان خلال تبادل الأعيرة النارية، وكانت بحوزة كلٍّ منهما بندقية مماثلة معمَّرة ومُعدَّة للإطلاق وكمية من الذخائر والخزائن، وفرَّ آخرون هربًا، وعثرت القوات على سيارة أحد المتهمين بها مسدس معمر وكمية من ذخائره وطلقات (خرطوش) وقنبلة يدوية، وقد تبين بالفحص أن السيارة تحمل لوحات مغايرة للمصروفة لها، وأنها مُبلَّغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة ثاني أسيوط.


وقد ناظرت «النيابة العامة» جثمانَي المتهمين المتوفيين، وعاينت مدرعة الشرطة وما بها من تلف، واستمعت إلى شهادة مجند الشرطة المصاب الذي أكد إصابتَه بعيارٍ ناريٍّ خلال ملاحقته وسائر القوة المتهمين ومبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية؛ وجارٍ استكمال التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر تشكيل عصابي النائب العام اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ 39 دقيقة

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبدالعال لـ "الفجر الرياضي": برشلونة وقع في البير.. وجوارديولا هو الحل الوحيد.. والتخلي عن ميسي تخلف كروي

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل مشادة فرجانى ساسي وحازم إمام

منذ 37 دقيقة

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

القبض على عصابة الاتجار بالمخدرات بحوزتهما 140 طربة حشيش وبندقتين في القليوبية

حبس عصابة الإتجار بالمخدرات لضبطهم بـ140 طربة حشيش وسلاحين في طوخ

بينهم شقيقي "لوكشة".. ضبط 5 عناصر إجرامية خطرة بحوزتهم أسلحة ومخدرات بـ"السحر والجمال"

عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته ذخائر وكمية من مخدر الهيروين

مباحث أجا تضبط تشكيلا عصابيا للإتجار في المواد المخدرة بعد تبادل لإطلاق النار

سقوط عصابة الإتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

12:06 ص

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

09:32 م

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

11:31 م

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية