اشتباكات في جنوب لبنان بين حزب الله وحركة أمل

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
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كشف مصدر أمني لبناني، اليوم الخميس، عن وقوع اشتباك بين حركة أمل اللبنانية وحزب الله، جنوب لبنان.

 

وقال المصدر الأمني لـ العربية السعودية إن الاشتباك تسبب في مقتل مسلح، أثناء الاقتتال بين حركة أمل وحزب الله.

 

وكشف تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) عن تسبب الانفجار الكبير الذي تعرض له مرفأ العاصمة بيروت في ارتفاع كبير بمعدلات الفقر في البلاد.

 

ووفقا للتقديرات، ارتفعت نسبة الفقر في لبنان لتصل إلى 55% في عام 2020، بعدما كانت 28% العام الماضي 2019، وارتفعت نسبة الفقراء إلى 3 أضعاف.

 

وحذرت اللجنة في تقريرها من خطر الفقر الذي يتعرض له لبنان في الوقت الحالي، ما يدق ناقوس الخطر.

 

وقال التقرير: "العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2,7 مليون بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولارا في اليوم). وهذا يعني عمليا تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40% من السكان. وليست فئة الميسورين بمنأى عن الصدمات، فقد تقلصت إلى ثلث حجمها هي أيضا، من 15% في عام 2019 إلى 5% في عام 2020".

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