إبراهيم السمان عن "توأم روحي" :"حالة من الرومانسية مغلفة بأداء تمثيلي رائع"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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هنأ الفنان إبراهيم السمان النجم حسن الرداد عن فيلمه الجديد "تؤام روحي"، حيث نشر صورة تجمعهما من العرض الخاص للفيلم.

 وظهر السمان بالصورة برفقة حسن الرداد ورامي رضوان وأحمد السبكي وإيمي سمير غانم.

وكتب: "مليون مبروك لأخويا النجم الغالي حسن الرداد علي فيلمه الجديد (توأم روحي) ، حالة من الرومانسية الجميلة المغلفة بإداء تمثيلي رائع يلا كلنا نتفرج علي الفيلم".

فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.

من ناحية أخري أوضح أحمد السبكي سابقاً ، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي.


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