البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع وناسداك يعود لتحطيم المستويات القياسية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:49 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس، ليسجل "ناسداك" مستوى قياسياَ جديداً رغم بعد بيانات اقتصادية سلبية.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب "وول ستريت"، كما ارتفع سهم "تسلا" باكثر من 6 بالمائة ليسجل أعلى مستوى في تاريخه متجاوزاً 2000 دولار.

وكانت "وول ستريت" هبطت خلال التعاملات بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أعلى مليون طلب مجددا لتتجاوز توقعات المحللين.

وتأتي زيادة طلبات إعانة البطالة في الوقت الذي يكافح فيه أعضاء الكونجرس الأمريكي لإقرار مشروع قانون تحفيز إضافي لدعم الاقتصاد.

كما تراجع النشاط الصناعي في ولاية "فيلادلفيا" الأمريكية بأكثر من التوقعات.

وفضلاً عن البيانات الاقتصادية، تأثرت "وول ستريت" سلباً بالنظرة المستقبلية القاتمة التي رسمها محضر الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن سوف يعقدان محادثات تجارية في غضون أيام.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز"الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 27739.7 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.3 بالمائة عند 3385.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.06 بالمائة إلى 11264.9 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 92.736.

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