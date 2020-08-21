كشف سلاحه السري.. رجل هولندي عمره 53 عاما ويبدو مثل الشباب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:01 ص
إدسون برانداو
إدسون برانداو
زينب وهبه
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قضت الحياة أنه لا يوجد مُستحيل وكل هدف يمكن تحقيقه شريطة الإلتزام والإنضباط بخطوات محددة وفق خطة مثالية ناجعة، معتمدة على أحدث الأساليب واستخدام كل الإمكانيات المُتاحة وتكون نتيجة هذا الوصول لأهداف يراها أغلب الناس درب من دروب المستحيل، خاصة أن معظم الناس يعيشون بطريقة عشوائية دون خطة أو نظام أو هدف محدد حيث أثبتت كثير من الدراسات والأبحاث أن 2 أو 3 من كل 100 شخص حول العالم له أهداف محددة وواضحة، ويراها بوضوح ويستطيع أن يصل إليها بسهولة كما تراوده في خياله.

والمفاجأة أن رجلا هولنديا يبلغ من العمر53 عامًا، استطاع أن يضع لحياته خطة مثالية وصحية، بدا من خلالها شابًا في مقتبل العمر في العشرينيات، وفجر الرجل الهولندي أسرار حياته الشخصية ونظام حياته الذي سار عليه بدقة متناهية، واستطاع أن يحتفظ بشبابه وحيويته حتى بعد أن تخطى العقد الخامس من العمر. 

وترصد بوابة " الفجر" قصة أنفلونسر 53 عاما الذي تحدى الزمن بالنظام الصحي في النقاط التالية:

1- يبلغ أنفلونسر من العمر 53 عاما ويبدو أنه في العشرين من عمره هزم الزمن بالنظام الصحي.

2- بناءً على المثل الذي يقول العقل السليم في الجسم السليم، وهي حكمة قديمة تنطبق على إدسون برانداو صاحب " 53 عاما".

3- إدسون برانداو انفلونسر ومدرب وكاتب، يعيش في مدينة جرونينجن في هولندا.

4- اتبع إدسون برانداو أسلوب الحياة النظيف وابتعد عن العادات الغذائية غير السليمة، وامتنع عن التدخين، والنتيجة مُذهلة حيث يظهر في صورة أقل من عمره الحقيقي، ويبدو أنه شابا في العشرينيات من عمره.

5- يصف إدسون برانداو جسده بأنه مثل المعبد، ويصرح بأن مظهره الشاب الجيد هو نتيجة تجنب السكر والأطعمة المصنعة والمقلية، وشرب المياه المعدنية فقط وممارسة الرياضة بشكل يومي.

6- أوضح إدسون برانداو أنه لم يسبق له إجراء جراحة تجميلية.

7- يرى إدسون برانداو أن التفكير بإيجابية "سلاحه السري" لروح الشباب.

8- يأمل إدسون برانداو أنه من خلال مشاركة أسراره، سيصبح قادرًا على إلهام الآخرين لتغيير أسلوب حياتهم. 
كشف سلاحه السري.. رجل هولندي عمره 53 عاما ويبدو مثل الشباب
كشف سلاحه السري.. رجل هولندي عمره 53 عاما ويبدو مثل الشباب
كشف سلاحه السري.. رجل هولندي عمره 53 عاما ويبدو مثل الشباب
كشف سلاحه السري.. رجل هولندي عمره 53 عاما ويبدو مثل الشباب

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