"الصحفيين": رفض وإدانة لجرائم التحرش.. ودعوة للتقدم ببلاغات فورية للنيابة العامة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:22 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة يعلن رفضه التام وإدانته المطلقة، لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عموما، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص.

وأكد النقيب في بيان له، أن هذه الجرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي أفرد لها عقوبات رادعة، وضاعفها في حالة استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليه، وجعل من النيابة العامة جهة الاختصاص الوحيدة القادرة على تحريك الدعاوى بشأنها واتخاذ المسارات القانونية اللازمة من تحقيقات ومحاكمات بما يفضي إلى توقيع العقوبة القانونية الواجبة على مرتكبيها.

وتابع: "بناءً على هذا، أعلن النقيب أن مجلس النقابة يدعو كل الزميلات والزملاء ممن لديهم علم أو أدلة أو شكاوى تخص هذه الجرائم المشينة، سرعة التقدم بما لديهم للنيابة العامة حتى لا يفلت الجناة بما اقترفوا، وخصوصا بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يوفر سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش. وستوفر النقابة عبر جهازها القانوني كل أنواع الدعم والمساندة القانونية لمن سيتقدمون من أعضاءها ببلاغاتهم أو بشهاداتهم للنيابة العامة".

ولفت نقيب الصحفيين إلى قرار مجلس النقابة بأن تفعيل قانون النقابة سيكون فوريا وحاسما تجاه كل من تثبت إدانته في أي من تلك الجرائم المشينة من أعضاءها، بشطبه من عضويتها لافتقاده لأحد شروط اكتسابها الأربعة وهو الشرط الثالث بحسب المادة رقم 5 من قانونها وهو: "أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة".

وأوضح النقيب أن مجلس النقابة سيضع نصب عينه وعلى جدول أعمال جلسته القادمة كل المقترحات والسبل التي تحفظ لكل أعضاء النقابة من الزميلات والزملاء، كرامتهم وحقوقهم الكاملة في المساواة والتكافؤ، وفي بيئة عمل مواتية لكي يمارسوا مهنتهم النبيلة بحرية وإبداع يليقان بهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر

أخبار تهمك

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ 33 دقيقة

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

رضا عبدالعال لـ "الفجر الرياضي": برشلونة وقع في البير.. وجوارديولا هو الحل الوحيد.. والتخلي عن ميسي تخلف كروي

منذ ساعة و 9 دقيقة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ ساعة

تفاصيل مشادة فرجانى ساسي وحازم إمام

منذ نصف ساعة

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول رد حاسم من "الصحفيين" بشأن اعتداء صيادلة على أعضائها

التعليم: استبعاد معلم "فيديو الإسكندرية" من التدريس

بعد واقعة اعتداء لاعبي الزمالك على أحد المصورين.. نقابة الصحفيين ترد

أول رد رسمي من نقابة الصحفيين بشأن واقعة الاعتداء على مصور صحفي بمباراة الزمالك وبيراميدز

بسبب أزمة مرتضى منصور.. 'الصحفيين': المجلس في حالة انعقاد دائم ونرفض تجميد عضوية محمود كامل

نقيب الصحفيين يخاطب النائب العام لاستعجال التحقيق في استقالة أمين الصندوق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

12:06 ص

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

09:32 م

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

11:31 م

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية