شقيق شاب من ذوي الهمم تعرض للترويع: "الدولة والنائب العام دعمونا في كل شيء"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال كريم السيد، شقيق شاب من ذوي الاحتياجات الخاصية، إن شقيقه تعرض للترويع من قبل البعض "بكلب"، وهو في حالة نفسيه سيئة ويتناول الطعام بصعوبة، كون ما تعرض له ليس بالأمر الهين، مشيدًا بدور الحكومة والدولة والقضاء والنائب العام، وتابع:" المجتمع والحكومة تعاطفوا معنا لان قضيتنا صعبة..والله العظيم الدولة والقضاء والنائب العام مسبناش ودعمونا فى كل شئ".

وأضاف " السيد"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه يبلغ من العمر 40 عامًا، وتعرض لكثير من وقائع الترويع، لدرجة أن البعض قاموا بتدشين قناة على الإنترنت اسموها "وائل كبينة"، من أجل السخرية منه والتهكم عليه، وتابع:" ولكن بعد واقعة ترويعه بكلب جاءت الشرطة للمنزل وأخذتنا للنيابة وعندما علمنا بالواقعة وشاهدنا الفيديو الجميع انهار.. الفيديو لو متنشر مكنتش هاخد حقى.. الحكومة جت وخدتنا قبل ما ما نشوف الفيديو.. ولكن الآن البلد كلها في ضهري".

وناشدت صباح السيد، والدة الطفل المجنى عليه، الجميع فى توفير سكن لأسرة خارج المنطقة التى يقطنون بها الآن، وتابعت:"أحنا فى منطقة وحشة والناس بتتعامل معاه بوحشية..وأنا عاوزه ليه مشروع له لأن أنا عندى 65 عام ومش هعيش ليه العمر كله".

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