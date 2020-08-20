صناعة الدواء عن علاجات كورونا: عملية اقتصادية (فيديو)

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أشاد الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، ببروتكول العلاج المصري في مواجهة فيروس كورونا، منوها بأن دواء الهيدركسي كلوركين أثبت نجاحا، وهو الأكثر فاعلية في مواجهة الفيروس، ويعتبر أكثر الأدوية الذي خضع للتجربة على المرضى.



ونوه "الليثي"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، بأن التعامل مع أدوية فيروس كورونا يخضع لعوامل اقتصادية، حيث تعمل شركات للترويج لأدوية معنية على حساب أخرى لارتفاع سعرها، ومن ثم سيحققون مكسب مادي أكبر.



وأوضح أن سعر علبة "الهيروكسي كلوركين" بـ 30 جنيه وبها 20 قرص، بينما سعر علبة الأفيجان إلى 4500 جنيه، وسعر الحقنة الواحدة من "الريمديسيفير" تصل إلى 650 جنيه، معلقا: "دي عملية اقتصادية، والأفضل نمشي مع أدويتنا".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

