صناعة الدواء عن علاجات كورونا: عملية اقتصادية (فيديو)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أشاد الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، ببروتكول العلاج المصري في مواجهة فيروس كورونا، منوها بأن دواء الهيدركسي كلوركين أثبت نجاحا، وهو الأكثر فاعلية في مواجهة الفيروس، ويعتبر أكثر الأدوية الذي خضع للتجربة على المرضى.

ونوه "الليثي"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، بأن التعامل مع أدوية فيروس كورونا يخضع لعوامل اقتصادية، حيث تعمل شركات للترويج لأدوية معنية على حساب أخرى لارتفاع سعرها، ومن ثم سيحققون مكسب مادي أكبر.

وأوضح أن سعر علبة "الهيروكسي كلوركين" بـ 30 جنيه وبها 20 قرص، بينما سعر علبة الأفيجان إلى 4500 جنيه، وسعر الحقنة الواحدة من "الريمديسيفير" تصل إلى 650 جنيه، معلقا: "دي عملية اقتصادية، والأفضل نمشي مع أدويتنا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبدالعال لـ "الفجر الرياضي": برشلونة وقع في البير.. وجوارديولا هو الحل الوحيد.. والتخلي عن ميسي تخلف كروي

منذ ساعة و 14 دقيقة

تفاصيل مشادة فرجانى ساسي وحازم إمام

منذ 36 دقيقة

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ 38 دقيقة

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

12:06 ص

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

09:32 م

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

11:31 م

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية