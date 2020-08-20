شاب يكشف تفاصيل عثوره على أسرته بعد 20 عاما من اختطافه

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:05 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال إيهاب أحمد، اختطف وعمره عامان وعاد لأسرته فى سن الـ21، إنه نشأ وسط أسرة تبنته من أحد الملاجئ، وعندما كبر فى السن، وبحكم سن المراهقة وكثرة الخلافات بينه وبين هذه الأسرة، تفاجئ أنه ليس أبنًا لهم، متابعا: "الأسرة التى تبنتنى أخبرتنى بتفاصيل أخذى من أحد الملاجئ..وأنا لم أكن على علم بذلك رغم أن هناك موظفة من وزارة التضامن تأتى إلى المنزل كل شهر للأطمئنان على".

وأضاف " أحمد"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه نظرًا لكثرة الخلافات بدأت فى التفكير بالبحث عن أسرتى خاصة وأنى امتلك صور لى وأنا صغير، معقبا:" قمت بوضع صورى على الإنترنت وسردت قصتى.. ناس كتير اتصلت بيا وقالوا ليا تعال أحنا أهلك..لكن أنا كنت بقول ليهم أنا مش هروح لحد..حتى تفاجئت بأن بإتصال من فتاة عندما سمعت صوتها شعرت أنها تربطنى بها صلة قرابة شديدة".

ولفت "أحمد"، إلى أنه الذى هاتفته أخبرته أنها شقيقته، وعندما أجهشت بالبكاء وهما يتحدثان زاد شعوره تجاهها، متابعا:" قالت لى أنت أسمك أحمد مش إيهاب وأنت اتخطفت من على كتف أمى وأنت فى سن 6 شهور ومن وقتها واحنا.. عندك حسنتين وحدة فى ايدك اليمين والتانية فى الشمال".

وأكد "أحمد"، أنه أجرى تحليل الـ"دى إن آيه"، وهو فى انتظار النتيجة، من أجل العودة إلى أسرته بعد سنوات البعد.

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صور شاب الإعلامى وائل الإبراشى احتطاف أسرة

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