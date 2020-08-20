حقيقة وجود شرط جزائي في عقد نجم الأهلي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير علي معلول الظهير الدولي التونسي، للفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، في ظل العروض المقدمة للاعب.

الأهلي يكشف حقيقة وجود شرط جزائري في عقد معلول

كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن عقد التونسي علي معلول نجم دفاع القلعة الحمراء، لا يحمل أي شروط جزائية ولا يوجد به أي بنود استثنائية تمنح له الحق في الرحيل عن الأهلي دون موافقة مسؤولي الأحمر.

وارتبط أسم معلول بالانتقال لبيراميدز على طريقة رمضان صبحي في ظل وجود شرط جزائي في عقده إلا أن إدارة النادي الأحمر أكدت أن عقد الدولي التونسي لا يوجد به أي شروط جزائية.

الجدير بالذكر أن علي معلول مد عقده مع الأهلي منذ فترة لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقي في عقده مع القلعة الحمراء.

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