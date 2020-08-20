عاجل.. خطوبة احمد سعد وعلياء بسيوني (صورة )

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قام الفنان احمد سعد، بحفل خطبته مساء اليوم بحضور عدد من المقربين من العائلتين علي عارضة الأزياء تدعي "علياء بسيوني"، وذلك بعد فترة ارتباط دامت عدة اشهر حتي تمت الخطبة رسميا.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية "100 حساب" والذي تعاون من خلالها مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والتي آثارت جدل كبير بسبب اشتراكه في عمل مع "شاكوش" وهو غير مصرح له بالغناء واكتفى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بلفت نظره فقط