أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
Advertisements
تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تحذير منتجي الخام من المخاطر حيال تعافي الطلب حال استمرار أزمة كورونا لفترة أطول.

وتعتقد اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك+" أنه في حين يوجد بعض الإشارات بشأن التحسن التدريحي في سوق النفط لكن وتيرة التعافي ستكون أبطأ من المتوقع وسط المخاطر التي يُشكلها الوباء على الطلب على الخام.

كما أن النظرة القاتمة أن كشف عنها محضر الفيدرالي الأمريكي بشأن تعافي اقتصاد الولايات المتحدة ضغطت على معنويات المستثمرين.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على الوقود قد تراجع بنحو 14 بالمائة على أساس سنوي خلال الأربعة أسابيع الماضية.

في حين كشف تقرير صحفي اليوم أن أوبك+ لديها فائض إمدادات نفطية تتجاوز مليوني برميل يوميا.

وعند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر  بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 42.58 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 41.50 دولار خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 6:46 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر  بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 44.84 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار عاجل من النائب بشأن واقعة تعذيب الطفلة "أمنية"

منذ حوالي 4 ساعات

مفأجاة.. ميسي سبب السقوط الحقيقي لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ ساعتين

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

هاندانوفيتش يتحدث عن مواجهة إشبيلية في نهائي اليوروباليج

منذ نصف ساعة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لحسم صفقة الموسم

منذ 33 دقيقة

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أياكس يُقدم عرضا رسميا لضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ ساعة و نصف

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

09:04 م

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

08:12 م

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

09:38 م

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

09:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية