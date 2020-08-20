أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات

تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تحذير منتجي الخام من المخاطر حيال تعافي الطلب حال استمرار أزمة كورونا لفترة أطول.





وتعتقد اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك+" أنه في حين يوجد بعض الإشارات بشأن التحسن التدريحي في سوق النفط لكن وتيرة التعافي ستكون أبطأ من المتوقع وسط المخاطر التي يُشكلها الوباء على الطلب على الخام.





كما أن النظرة القاتمة أن كشف عنها محضر الفيدرالي الأمريكي بشأن تعافي اقتصاد الولايات المتحدة ضغطت على معنويات المستثمرين.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على الوقود قد تراجع بنحو 14 بالمائة على أساس سنوي خلال الأربعة أسابيع الماضية.





في حين كشف تقرير صحفي اليوم أن أوبك+ لديها فائض إمدادات نفطية تتجاوز مليوني برميل يوميا.





وعند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 42.58 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 41.50 دولار خلال التعاملات.





وبحلول الساعة 6:46 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 44.84 دولار للبرميل.