صناعة الدواء: التنافس على إنتاج لقاح كورونا "حرب اقتصادية" (فيديو)

أبدى الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، قلقه من تخطي بعد الخطوات في سبيل سرعة الوصول لدواء، أو لقاح ضد فيروس كورونا، معتبرا أنه نوع من المجازفة.





وأشار "الليثي"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الوصول للقاح ضد الفيروس يخضع لنوع من الحرب الاقتصادية، معلقا: "في ناس عايزة تسبق غيرها في الوصول للقاح.. وأتوقع حدوث تجاوزات".





وأضاف أن إعلان الأمريكان احتمالية تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا قريبا، هو ورقة ضغط قبل موعد الانتخابات الأمريكية، معلقا: "مجهزين حاجات معينة يعلنوا عنها بتوقيتات معينة".











