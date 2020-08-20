بعد الترويج لها.. عمر كمال وحمو بيكا يطرحان "فلوس فلوس"

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طرح كلاً المطرب عمر كمال، وحمو بيكا، أغنيتهما الجديدة "فلوس فلوس"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً حيث وصلت لـ 80 ألف مشاهدة بعد خمس ساعات من طرحها.



"فلوس فلوس"، من غناء عمر كمال، وحمو بيكا، وكلمات إسلام المصرى، وتوزيع إسلام ساسو.



يشار إلى أن بيكا شارك عمر مؤخرًا في مهرجان "بنتخان" ، وحقق نجاحاً كبيراً ، والمهرجان من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، والمهرجان مقتبس من أغنية أجنبه كان سبق واقتبسها الفنان محمد فؤاد فى أغنية له بعنوان "قلبي".





