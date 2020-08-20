رضا عبدالعال لـ "الفجر الرياضي": راح زمن القمة.. والإعلام "مكبر" الموضوع

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:35 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي شحاتة
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أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا ينتظر إثارة من مباراة القمة التي ستقام السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": " مر ما يزيد عن عشر سنوات ومباراة القمة تلعب لحسابات  وليس من أجل الفوز كما كانت واصبحت تلعب خارج المعلب وليس بداخله". 

وأضاف :" أكثر ما يحزنني هو المجهود الإعلامي المبذول من استديوهات وتقارير والبحث في الأرقام والإحصائيات ثم يصطدم الجميع بمباراة أشبه بالودية لا يربطها بمسمى القمة سوي ألوان التيشرتات فقط". 

وتابع :" قمة الدوري على الأغلب يكون الهدف منها معنوي زيها ذي الأغاني وابتعدت عن المنافسة الحقيقية وأعتقد أن التعادل هو الأقرب".

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك السبت المقبل في إطار منافسات الدوري المصري الذي يعتلي صدارته الاهلي برصيد 56 نقطة ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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رضا عبد العال الفجر الزمالك الدوري المصري الأهلي

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