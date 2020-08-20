بقيادة السومة.. الأهلي يهزم الهلال في الدوري السعودي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
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حقق أهلي جدة فوزًا مثيرًا على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن متافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

رغم الخسارة، ظل الهلال متربعا على صدارة البطولة برصيد 60 نقطة، متفوقا بفارق ست نقاط على أقرب ملاحقيه النصر (حامل اللقب)، قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

في المقابل، ارتفع رصيد الأهلي، الذي استعاد نغمة الانتصارات عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه الفيصلي في المرحلة الماضية، إلى 46 نقطة في المركز الثالث.

وافتتح النجم السوري عمر السومه التسجيل مبكرا للأهلي في الدقيقة الخامسة، غير أن علي آل بليهي أحرز هدف التعادل للهلال في الدقيقة 62.

ولم يهنأ الهلال بتعادله كثيرا، بعدما أعاد عبدالفتاح عسيري التقدم للأهلي، بإحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.

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