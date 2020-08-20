الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لحسم صفقة الموسم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
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ذكر مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن النادي جدد طلبه لإدارة فريق بيراميدز، لضم نجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي نبيل عماد دونجا، خلال سوق الانتقالات الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشف المصدر، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، على تواصل دائم مع مجلس إدارة بيراميدز ووكيل اللاعب، للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة.

وأوضح المصدر، أن الزمالك عرض 30 مليون جنيه مصري، للتعاقد مع اللاعب، علماً بأنه مرتبط بعقد مع بيراميدز ينتهي في صيف 2024.

وشدد المصدر، أن نادي بيراميدز سيؤجل مفاوضات بيع اللاعب لما بعد انتهاء لقاءات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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