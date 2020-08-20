ننشر صورة الرائد كريم محروس شهيد حادث طريق الكريمات

حصلت بوابة الفجر على صورة الرائد كريم محروس، الضابط المنتدب من مديرية أمن الإسكندرية، الذي أستشهد فجر اليوم الخميس إثر وقوع حادث مروع بالطريق الصحراوى الشرقي.

كان تخرج الرائد كريم محروس من أكاديمية الشرطة عام 2008.





مكنش قصدي اموتهم، كنت بتفادي عربية ثانية".. بهذه الكلمات اعترف السائق الستيني العمر، بارتكابه الحادث المروري بالطريق الصحراوي عن طريق الخطأ، ما أسفر عن مصرع ضابط شرطة ومخبر وسائق توك توك، وإصابة مجند.





وأضاف السائق أنه كان يقود "سوبر جيت"، في طريقه إلى محافظة الوادي الجديد، إلا أنه فوجئ بسيارة اعترضت طريقه، ولدي محاولته تفاديها، اصطدم بالدراجة البخارية "التوك توك"، والقول الأمني.





كانت كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات وقوع حادث مروع أودى بحياة ضابط شرطة ومخبر وسائق توك توك وإصابة مجند بطريق الكريمات، فجر اليوم الخميس.





جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى أنه أثناء تفقد قول أمني مكون (ضابط بحث - ضابط نظام - مخبر - مجند) للحالة الأمنية بالطريق الصحراوي الشرقي، اشتبه ضابط برتبة رائد في مركبة توك توك متوقفة على جانب الطريق.





وبينت التحريات أنه أثناء فحص ضابط البحث المنتدب من مديرية أمن الإسكندرية، للمركبة فوجئ وباقي أفراد القول بأتوبيس ركاب "سوبر جيت" يسير بسرعة عالية، لم يستطع أفراد القول تفادي الأتوبيس، ما أسفر عن مصرع الضابط ومخبر وسائق التوك توك وأصيب مجند جري نقله إلى المستشفى.





وتحفظت قوات الأمن بالجيزة على سائق الاتوبيس وتبين أنه يبلغ من العمر "61 سنة" كان في طريقه إلى محافظة الوادي الجديد مبررا الحادث.. "كنت بتفادى عربية تانية".



