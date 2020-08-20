كنيسة الأقباط الكاثوليك بجهينة تختتم صلوات صوم السيدة العذراء

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اختتمت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم الخميس، صلوات صوم السيدة العذراء، والتى بدأت منذ بداية الصوم، وذلك تحت رعاية الأب أرميا عياد راعي الكنيسة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.



وشارك في الصلاة، الشماس الإكليريكي مينا نصير، والشماس الإكليريكي أبانوب كرمى.



واختتمت الصلاة بالمسبحة الوردية، والطلبة وتلاوة تمجيد السيدة العذراء، بالإضافة إلى كلمة روحية للإكليريكى مينا نصير، ثم البركة الختامية بالبركة بأيقونة السيدة العذراء.



وفي سياق آخر، احتفل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، مساء اليوم الخميس، بأبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.



وبدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته بمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفي بهم.



وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية مع صاحب النيافة.



يذكر أن الأنبا باخوم، قد كشف عن تفاصيل خطة عودة الفتح مع إعلان رئيس الوزراء عودة صلوات الجمعة بالمساجد بدءا من ٢٨ أغسطس الجاري.



وقال الأنبا باخوم، فى تصريحات صحفية أن الخميس، إن الكنيسة ستعود للفتح تدريجيا من خلال ترك الحرية لكل إيبارشية لتحديد ظروف الفتح بشكل تدريجي حسب الأوضاع الصحية بكل محافظة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية المشددة.



وقال الأنبا باخوم، فى تصريحات صحفية أن الخميس، إن الكنيسة ستعود للفتح تدريجيا من خلال ترك الحرية لكل إيبارشية لتحديد ظروف الفتح بشكل تدريجي حسب الأوضاع الصحية بكل محافظة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية المشددة.



يشار إلى أن قد اجتمع أمس الأنبا باخوم مع أمناء الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون





شارك في الاجتماع، الأب الدكتور القمص أغسطينوس موريس راعي الكنيسة، وبحضور أمناء وخدام كافة الأنشطة الرعوية بالكنيسة.



بدأ الاجتماع بسماع لخبرات بعض الخدام وتجاربهم ومواقفهم الحياتية خلال الفترة الماضية في كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي رؤيتهم المستقبلية للخدمة.



وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة لخدام الأنشطة، تحدث فيها عن صعوبة عودتنا إلي حياتنا كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخري، وهي روح المسيح القائم، موكدًا أن ملامسة الواقع هو النضوج



وأضاف نيافته: أن ما فعله يسوع قبل القيامة يماثل ما فعله بعد القيامة، ولكن بروح جديدة، وهي روح القيامة.







