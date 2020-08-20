بعد نجاح "جاني في ملعبي".. محمد نور يتلقى هذه الهدية من متابعيه

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تلقي الفنان محمد نور، هدية من متابعيه عن أغنيته الجديدة "جاني في ملعبي"، والتي لاقت إعجاب واستحسان الجمهور.


وكانت هذه الهدية عبارة عن فيديو عن مبارة الزمالك مع أغنية "جاني في ملعبي"، وشارك محمود نور ذلك الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وكتب: كل الإحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم وكل الإحترام والتقدير لنادي الأهلي العظيم ، الفيديو جالي من أحد المعجبين فجبني فنزلته ، وكهربا صديقي وأخويا ولاعب كبير في مصر والعالم كله.


أغنية"جاني في ملعبي"، من كلمات و ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقي إسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر أنور، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.

ومن كلمات أغنية "جاني في ملعبي"

جاني ف ملعبي .. جميل و النبي عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى قمر ما السما .. لوحة مجسمة صداع من كتر السمسمة كلامه دندنة و رقة و غنا بقولكم ايه ده جايلي انا تبان لهفته.. ف شوق نظرته و شكله جرئ .. اوي حضرته جاني بيبتسم موديل يترسم جمال فتان.. عايز فنان جاني ف حتتي .. وجت فرصتي اسيبه ازاي .. ده على جثتي عينيه مقربة .. عمل كهربا يا اهلا بيه .. يا مية مرحبا جاني و رحت له .. ده انا ارتحت له خلاص مبروك .. ده انا فرحت له ايديه مسلمة .. و مستسلمة ف قلبي خلاص .. عينيه معلمة والله والله الهوى غلاب افتحوله ده دق الباب".


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